https://static.news.ru/photo/1ad2b958-d865-11e9-9e3b-fa163e074e61_660.jpg Президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес Фото: JCrojas/Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес назвал стоимость, которую руководство потратило на новичков, и отметил, насколько он доволен летней трансферной кампанией.

Наш состав является одним из самых ценных в мире и составляет 1,18 миллиарда евро. Мы подписали нескольких новичков, в том числе и Азара — лучшего игрока в Лиге Европы и Английской премьер-лиги (АПЛ), — передаёт слова Переса AS.

В общей сложности летом клуб потратил €305 миллионов.

После четырёх туров Ла Лиги «Реал» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков.

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