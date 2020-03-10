https://static.news.ru/photo/bb0e735e-62bb-11ea-b4e3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кияев Фото: Футбольный Клуб "Оренбург"/youtube.com

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев опроверг слухи о скором уходе со своего поста.

Я ещё остаюсь президентом, до конца сезона я работаю в клубе. Дальше будет видно, — цитирует Кияева ТАСС.

Кияев был назначен временно исполняющим обязанности оренбургского клуба с 13 декабря 2018 года, с 31 мая 2019 года он стал исполнять обязанности без приставки «и.о».

Ранее СМИ сообщали, что Кияев в ближайшее время покинет пост президента «Оренбурга».

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:0. В составе победителей дубль оформил сербский нападающий оренбургской команды Джордже Деспотович, писал NEWS.ru.