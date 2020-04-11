Президент клуба итальянской Серии Б заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7f88af2e-7c1b-11ea-b9af-fa163e074e61_660.jpg Мауро Ловиса Фото: pordenonecalcio.com

Президент клуба «Порденоне», выступающего во второй лиге итальянского футбола — Серии Б, Мауро Ловиса заразился коронавирусом.

Я тоже борюсь с этим проклятым вирусом, но чувствую себя хорошо. Скоро сдам новый тест. Надеюсь, он будет отрицательным, — цитирует Ловису Gazeta.ru.

«Порденоне» занимает четвёртую строку в приостановленной Серии Б — команда поборется за выход в элиту итальянского футбола.

Как писал NEWS.ru, за почти четыре месяца мировая пандемия охватила 1,7 миллиона человек. Почти 103 тысячи заболевших по всему миру скончались от вызываемой вирусом пневмонии.

Число заразившихся в Италии превысило 147,5 тысячи человек, около 19 тысяч погибли.