Президент клуба итальянской Серии Б заразился коронавирусом

Президент клуба «Порденоне», выступающего во второй лиге итальянского футбола — Серии Б, Мауро Ловиса заразился коронавирусом.
Я тоже борюсь с этим проклятым вирусом, но чувствую себя хорошо. Скоро сдам новый тест. Надеюсь, он будет отрицательным, —
цитируетЛовису Gazeta.ru.
«Порденоне» занимает четвёртую строку в приостановленной Серии Б — команда поборется за выход в элиту итальянского футбола.
Как писал NEWS.ru, за почти четыре месяца мировая пандемия охватила 1,7 миллиона человек. Почти 103 тысячи заболевших по всему миру скончались от вызываемой вирусом пневмонии.
Число заразившихся в Италии превысило 147,5 тысячи человек, около 19 тысяч погибли.
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