https://static.news.ru/photo/a8f9df08-4193-11ea-8ad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darren Staples via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент футбольного клуба «Аккрингтон Стэнли» Энди Холт отреагировал на отказ наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в участии Кубка Англии.

Юрген, «Ливерпуль», вы позорите себя и мараете свою репутацию. Подумайте об этом. Вы убиваете Кубок Англии. Уже есть призывы убить Кубок лиги. Вы убиваете нас, — написал Холт на странице своего Twitter, добавив, что «скаузеров» следует подвергнуть серьёзным штрафам.

26 января «Ливерпуль» сыграл против «Шрусбери Таун» в матче 1/16 финала Кубка Англии далеко не основным составом. Матч завершился со счётом 2:2, в связи с чем «скаузеров» ждёт ответная игра. Однако немецкий специалист после встречи дал понять, что не собирается ещё раз выводить на поле своих футболистов.

Мы не приедем на матч. Играть будут дети. Премьер-лига попросила нас уважать зимний перерыв. И это как раз то, что мы собираемся сделать. Мы должны уважать и наших футболистов, — сказал Клопп, отметив, что игрокам необходимо отдохнуть как психологически, так и физически.

«Аккрингтон Стэнли» играет в третьем дивизионе. По итогам 27 игр в Первой лиги Англии команда из Ланкашира занимает 17-ю строчку турнирной таблице с 30 очками.

Подопечные 52-летнего Юргена Клоппа лидируют в Английской премьер-лиге, ни разу не уступив сопернику. В активе команды 67 очков.

Мадридский футбольный клуб «Реал» почтил память погибшего баскетболиста Коби Брайанта, устроив минуту молчания перед тренировкой, ранее писал NEWS.ru.