Президент ФК «Урал» рассказал, как правильно надо поступить с «Ростовом»

https://static.news.ru/photo/2c3105ae-b138-11ea-a157-fa163e074e61_660.jpg Григорий Иванов Фото: fc-ural.ru

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выступает против того, чтобы «Ростову», в котором у шести игроков накануне матча с «Сочи» обнаружены признаки коронавирусной инфекции, засчитывали техническое поражение.

Очень переживаю за своих товарищей из «Ростова». Надеюсь, РФС разберётся в ситуации и будет принято справедливое решение. Я против того, чтобы «Ростову» засчитали технические поражения, — сказал Иванов на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб за два дня до матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» уходит на двухнедельный карантин. В коллективе отметили, что игроки полностью изолированы от команды. Как известно, с ними контактировали 42 сотрудника клуба — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды. Также в сообщении отмечается, что клуб незамедлительно поставил в известность руководство, профильные ведомства, Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее Иванов заявил, что нападающий Павел Погребняк, который также переболел коронавирусом, пропустит несколько матчей после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме того, футболист пока не приступил к тренировкам с командой. А на матч Кубка России, который должен был состояться ещё в марте и был перенесён из-за пандемии, он дисквалифицирован, писал NEWS.ru.