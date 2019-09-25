https://static.news.ru/photo/254fd8fa-df83-11e9-baab-fa163e074e61_660.jpg Мануэль Нойер Фото: Peter Schatz/imago-images.de/Global Look Press

Президент футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесс заявил, что не будет отпускать игроков мюнхенской команды в сборную Германии, если в неё перестанут вызывать голкипера Мануэля Нойера.

Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков. Нас не устраивает такая ситуация. Я не буду говорить об этом с Лёвом, он уже слышал, что я сказал, — цитирует Хёнесса Sport Bild.

У Нойера возник конфликт с вратарём испанской «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном, который заявил, что его не устраивает роль резервиста в сборной Германии. После этого Нойер пристыдил партнёра по бундестим.

Хёнесс подчеркнул, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв должен поговорить с тер Штегеном и указать на недопустимость подобных высказываний.

Тер Штеген провёл на скамейке оба отборочных матча чемпионата Европы 2020 года против сборных Нидерландов и Северной Ирландии, проиграв конкуренцию Нойеру.

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