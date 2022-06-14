Президент ФИФА заявил о необходимости ввести в футболе чистое игровое время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джанни Инфантино

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о необходимости ввести в футболе чистое игровое время, сообщает Calciomercato.com. По его словам, полноценный матч не может идти 46–48 минут.

Я считаю неприемлемым, чтобы чистое игровое время полного матча составляло лишь около 46–48 минут. Мы выдвинем несколько предложений, которые затем будут рассмотрены и протестированы, — сказал Инфантино.

Футбольный матч длится 90 минут. По 45 минут на каждый тайм.

Джанни Инфантино заявил, что сборная России была отстранена от матчей под эгидой организации с целью приближения мира. Также он подчеркнул, что исключение Российского футбольного союза из ФИФА невозможно.