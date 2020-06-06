Президент ФИФА выступил за ужесточение финансовых правил для клубов

https://static.news.ru/photo/0647e5e4-a7f9-11ea-99dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что финансовые правила для клубов нужно ужесточить для того, чтобы их деятельность стала более прозрачной.

Я лично выступаю за более чёткие и строгие финансовые правила, дающие полную прозрачность управления клубами. Они должны ограничиваться не только системой трансферов, но и всей футбольной экосистемой, - цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

В обращении к 211 национальным ассоциациям, входящим в ФИФА, Инфантино подчеркнул, что уже получил ряд предложений по улучшению финансового управления в футболе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФИФА заявила о желании поддержать футбольную индустрию в период кризиса и пандемии коронавируса. Организация намерена создать кредитный фонд для помощи командам. На сегодняшний день финансовые резервы федерации составляют около $2,74 млрд. Для фонда планируют выделить несколько сотен миллионов долларов. Утвердить его должен совет ФИФА.