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Президент ФИФА объяснил отстранение сборной России от матчей

Джанни Инфантино заявил, что сборную России отстранили от от матчей, чтобы приблизить мир
15:49, 31 марта 2022
Президент ФИФА объяснил отстранение сборной России от матчей Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино Фото: IMAGO/Marc Schueler/Global Look Press
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сборная России была отстранена от матчей под эгидой организации с целью приближения мира. Также он подчеркнул, что исключение Российского футбольного союза из ФИФА невозможно. Слова Инфантино приведены на сайте организации.

Решение отстранить сборную России от участия в матчах под эгидой ФИФА не было лёгким, но это был способ немного приблизить мир. Исключение РФС из ФИФА — не вариант, — сказал Инфантино.

31 марта в Катаре прошёл 72-й конгресс ФИФА, РФС на нём представят Александр Алаев и Алексей Сорокин.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) ввела русский язык в качестве официального в организации. Решение было принято на заседании конгресса ФИФА, которое проходит в Дохе. Теперь в организации шесть официальных языков: английский, испанский, французский, немецкий, русский, арабский.

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