Президент ФИФА объяснил отстранение сборной России от матчей

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Главный тренер сборной России Александр Петраков заявил, что его команда должна бороться за выход на чемпионат мира — 2022 по спортивному принципу, сообщает «Футбол 24». Ранее в СМИ появились призывы допустить команду Украины напрямую.

Подаренный выход на ЧМ? Мы должны играть, добывать эту путёвку. Я говорю только за себя. Есть ещё президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть, — сказал Петраков. В...