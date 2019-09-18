https://static.news.ru/photo/5b8f87e2-da1c-11e9-a761-fa163e074e61_660.jpg Джанни Инфантино Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал официальное заявление в связи со смертью Фернандо Риксена. Футболист скончался утром 18 сентября на 44-м году жизни.

Сегодня мы потеряли гораздо больше, чем исключительного футболиста. Фернандо был воплощением того, что значит реагировать добротой и солидарностью перед лицом бедствий. Его приверженность борьбе с болезнью оставляет неизгладимое наследие в этом мире, далеко за пределами футбольного царства. Мои мысли с его женой, его дочерью, его семьёй и друзьями, — передаёт слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Риксен выступал за шотландский «Рейнджерс» в период с 2000 по 2006 год. С 2006 по 2009 год футболисты играл за петербургский «Зенит».

В 2013-м у Риксена было диагностировано неизлечимое заболевание центральной нервной системы — латеральный амиотрофический склероз. Эта болезнь приводит к потере мышечной памяти и параличу.

Ранее «Зенит» выразил соболезнования родным и близким футболиста, писал News.ru