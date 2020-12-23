Президент ЦСКА ответил Черчесову на слова о Чалове

https://static.news.ru/photo/ba42be42-4525-11eb-bd62-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гинер Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, допустившему не самые лицеприятные высказывания в адрес нападающего московской команды Фёдора Чалова.

Наставник национальной команды дал скандальное интервью на телеканале «Матч ТВ» после трёх провальных игр (0:0 с Молдавией, 2:3 с Турцией и 0:5 с Сербией). Во время разговора со спортивными журналистами, отвечая на вопрос о форвардах сборной, он сказал, что лучше «бездарный» Антон Заболотный, чем «талантливый» Чалов, который ничего не делает.

По словам Гинера, главный тренер сборной не имеет права таким образом высказываться об игроке, который всё равно не сможет ему ответить. Президент ЦСКА не понимает, зачем в отношении футболистов вообще использовать эпитеты типа «бездарный» или «позолоченный».

Он был прекрасным спортсменом, вратарём сборной. Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком. А почему он позволяет себе оскорблять игроков? Ну не вызывай его, раз он бездарный. Получается, ты прежде всего унижаешь себя, — цитирует Гинера портал «Спорт-Экспресс».

Как ранее передавал NEWS.ru, ЦСКА выступил с заявлением по поводу высказываний главного тренера сборной России Станислава Черчесова в эфире телеканала «Матч ТВ», где он, по мнению «армейцев», некорректно высказался по поводу Фёдора Чалова.