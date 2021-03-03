Президент ЦСКА назвал Розанова великим комментатором

https://static.news.ru/photo/4e0708d6-7c2b-11eb-8d1f-96000091f725_660.jpg Юрий Розанов Фото: rozanov.iurii/instagram.com

Ушедший из жизни Юрий Розанов был великим комментатором и человеком с большим сердцем. Так о журналисте высказался президент ЦСКА Евгений Гинер.

Розанов скончался в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с раком. Трагическую новость на своей официальной странице в социальной сети сообщил его коллега, комментатор Михаил Мосаковский.

К настоящему моменту многие представители мира спорта и спортивной журналистики поделились своими воспоминаниями о Розанове. Они говорили о нём как о прекрасном товарище, уникальном комментаторе и большом профессионале. В частности, президент ЦСКА отметил, что журналист был человеком с большим сердцем.

Наш преданный болельщик и настоящий друг. Именно таким запомнится мне Юрий Розанов. И всем нам будет не хватать его неповторимых репортажей. Искренние соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича, — цитирует Гинера «Советский спорт».

Юрий Розанов родился 12 июня 1961 года в семье историка и государственного советника юстиции. Он начал свою комментаторскую карьеру в 1996 году на телеканале «НТВ-Плюс». Журналист попал на телевидение через первый конкурс комментаторов. Дебютировал будущий мэтр во время трансляции хоккейного матча «Динамо» — «Ак Барс» 2 ноября 1996 года. Долгое время Розанов комментировал именно хоккей.

Как ранее передавал NEWS.ru, коллега спортивного комментатора Дмитрий Губерниев сказал, что поверить в произошедшее невозможно. Он назвал Розанова «лучшим среди нас в профессии».