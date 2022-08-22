Президент ЦСКА Гинер отреагировал на уход Федуна из «Спартака» Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на уход Леонида Федуна из «Спартака»

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонид Федун и Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер (слева направо) на заседании Исполкома Российского футбольного союза. Архивное фото

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал порталу «Чемпионат.com» уход Леонида Федуна из московского «Спартака». Бизнесмен покинул пост руководителя клуба после 18 лет в должности.

Федун уходит из «Спартака»? Хочет — уходит, не хочет — не уходит. У меня никаких эмоций, — сказал Гинер.

О том, что Леонид Федун сложил свои полномочия и вышел из состава акционеров Спартака стало известно в понедельник, 22 августа.

Федун являлся президентом «Спартака» с 2004 года. При нем красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне после шести туров «Спартак» делит вторую строчку в РПЛ с московским ЦСКА — команды набрали по 13 очков.

1 авгсута сообщалось, что ЛУКОЙЛ выкупит у Федуна стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена».