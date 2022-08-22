Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал порталу «Чемпионат.com» уход Леонида Федуна из московского «Спартака». Бизнесмен покинул пост руководителя клуба после 18 лет в должности.
Федун уходит из «Спартака»? Хочет — уходит, не хочет — не уходит. У меня никаких эмоций, — сказал Гинер.
О том, что Леонид Федун сложил свои полномочия и вышел из состава акционеров Спартака стало известно в понедельник, 22 августа.
Федун являлся президентом «Спартака» с 2004 года. При нем красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне после шести туров «Спартак» делит вторую строчку в РПЛ с московским ЦСКА — команды набрали по 13 очков.
1 авгсута сообщалось, что ЛУКОЙЛ выкупит у Федуна стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена».