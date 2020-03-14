Столичный футбольный клуб ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги принимал на своей арене «Уфу». Но какую игру показали команды с учётом последних «интересных» изменений? NEWS.ru рассказывает, почему без присутствия привычного количества зрителей к российскому футболу прибавляется приставка «анти».

Кто бы мог подумать, что мировая паника из-за распространения инфекции коронавируса доберётся до России. И как бы многие ни отшучивались, страдать начинают все, от мала до велика. После указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете посещения массовых мероприятий численностью более 5000 человек задуматься пришлось всем видам спорта всерьёз: сначала переносы, затем максимальные ограничения на стадионах, вплоть до закрытия трибун. Вот и Российская премьер-лига не осталась в стороне: 22-й тур чемпионата во многом стал напоминать кадры из фильма «Тихое место», только вместо чудовищ, которые, услышав шум, набрасывались на человека, в реальном мире это делает коронавирус. И если, например, «Зениту» в субботу удалось сыграть при поддержке полного стадиона, то на игре «Сочи» — «Краснодар» на следующий день была совсем грустная ситуация: фанатов «быков», приехавших поддержать клуб, не пустили на гостевой сектор, а во время трансляции поединка взгляд невольно падал на пустые сиденья.

Становилось ещё страшнее от мысли, что предстоит увидеть на стадионе «армейцев».

Меньше чем за час до начала матча около стадиона было ещё пусто.

Надо признать, что на самом деле всё оказалось не так плохо, как предполагалось: нижние ярусы арены были заполнены настолько, насколько было разрешено, а поддержка ощущалась от первой до последней минуты. Забавно, но сперва некоторые зрители расположились и на верхних ярусах, однако спустя какое-то время все дружно спустились вниз. Хотя бы видимость заполненного фанатского сектора создалась.

Приятным фактором стали «шизы» — пел не только фанатский сектор, подключились болельщики, расположившиеся по всей арене. Это, конечно, не сравнится с привычной атмосферой, когда приходится повышать голос, чтобы коллега услышал информацию, которой хочешь поделиться, но «армейцы» достойно справились.

Как, впрочем, и «уфимцы», которые также срывали голоса и гнали команду вперёд. «Многочисленность» гостей, конечно, заставила улыбнуться, но что поделать — правила есть правила.

Само собой, никто не намерен пропускать мимо ушей эту коронавирусную ситуацию: «Зенит» скандировал о смерти, а ЦСКА вывесил милый баннер за несколько минут до начала матча — «Этот вирус во мне. Я его переносчик». Если в планах было поддержать тех, кто остался за бортом, — им это точно удалось.

Несмотря хоть на какую-то заполненность «ВЭБ-Арены», не покидало чувство, что всё это какая-то злая шутка. Кажется, это было и в мыслях хозяев поля, каждый из которых вышел с числом 12 на рукаве формы в знак поддержки фанатов: тех, кому посчастливилось присутствовать на встрече с «Уфой», и тех, кто честно поддерживал «красно-синих» за пределами стадиона.

Проблема коснулась и журналистов — руководство ЦСКА приняло решение отменить послематчевые пресс-конференция и привычную микст-зону. Что ж, может быть, для «армейцев» это и хорошо — не пришлось оправдываться за неоднозначный первый тайм и такой же второй.

Ещё несколько минут в начале игры футболисты внушали надежду на интересные 90 минут, но надолго их не хватило — без должного заряда эмоций игрокам явно не удалось превратить немного унылое катание мяча во что-то стоящее. Так матч и закончился нулевой ничьей. Сложно ребятам без болельщиков, а болельщикам — без красивого футбола.

Иронично — за восемь минут до стартового свистка ЦСКА говорил о доступности футбола для всех. Только когда он станет доступным — пока остаётся главным вопросом всех любителей футбола.