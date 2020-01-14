https://static.news.ru/photo/689bd2ac-36c8-11ea-8675-fa163e074e61_660.jpg Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Фёдора Смолова Елена Болотова отреагировала на сообщения СМИ о том, что футболист сделал предложение 17-летней внучке Бориса Ельцина Марии Юмашевой. По её словам, эти данные она не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

Я не знаю, откуда эта информация, я её точно также узнала, потому что журналисты звонят. Я не могу подтвердить этого, потому что нет такой информации, — цитирует её Teleprogramma.pro.

Слухи о романе футболиста с родственницей политика появились после того, как девушка начала оставлять комментарии под публикациями спортсмена в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что спортсмен собирается жениться. Журналистам удалось выяснить, что торжество состоится на острове Сент-Барт после того, как невесте исполнится 18 лет. Возраст избранницы не смущает 29-летнего футболиста. Не против бракосочетания и родственники самой девушки. Смолов кажется им хорошим кандидатом на руку и сердце Марии.