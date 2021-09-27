Преданность Риму, золото ЧМ и плевок в датчанина: главное в карьере Тотти

В истории современного футбола людей, выступавших за один клуб на протяжении всей профессиональной карьеры, совсем немного. Один из них — Франческо Тотти, который с 13-летнего возраста и до ухода из спорта играл только за «Рому». 27 сентября великий итальянский игрок празднует 45-летие, вспоминаем главные вехи в его карьере.

С детства за «Рому»

Тотти родился в Риме и, по воспоминаниям членов семьи, начал играть в футбол с четырёх лет. Мальчик сменил несколько академий малоизвестных столичных клубов, но изначально выделялся на фоне сверстников. Часто Франческо выступал за команды ребят на 2-3 года старше, но и там футболист не терялся. Когда парню стукнуло 13, о нём уже знали все селекционеры ведущих итальянских клубов.

В 1989-м у Тотти было три реальных варианта продолжения карьеры: игрока хотели заполучить «Милан», «Лацио» и «Рома». Семья футболиста сделала выбор в пользу последних, так как клубные предпочтения родственников Тотти были на стороне именно этой команды.

С 16 лет Тотти стал привлекаться главным на тот момент тренером римлян Вуядином Бошковым к тренировкам с основным составом, а в марте 1993 года состоялся дебют итальянца. Тотти доверили провести несколько минут концовки матча чемпионата Италии против «Брешии». Та игра завершилась со счётом 2:0 в пользу столичной команды.

Полноценным футболистом основного состава «Ромы» Тотти стал в сезоне-1994/1995. Тогда мало кто мог представить, что юный итальянец будет символом клуба на долгие годы, но игрок с каждым годом прогрессировал. На поле футболист занимал позицию классической «десятки», при необходимости Тотти также мог сыграть чуть выше или ниже. Атакующий полузащитник много забивал и ассистировал партнерам, для «Ромы» его фигура была системообразующей. Футболиста отличали феноменальная техника, шикарное видение поля и убийственный удар с обеих ног.

Франческо Тотти Insidefoto/imago sportfotodienst/Global Look Press

Тотти пять раз признавали лучшим итальянским футболистом года, а вот стать с «Ромой» чемпионом страны ему довелось лишь однажды. Это произошло в сезоне-2000/2001. Игрок также по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны, и целых девять раз становился с римлянами вице-чемпионом Италии.

К победе в главном клубном турнире Европы — Лиге чемпионов — Тотти никогда даже не приближался, с ним римляне максимум доходили до 1/4 финала. Удивительно, что лучший результат «Ромы», а именно выход в полуфинал, случился в сезоне-2017/2018, который стал первым после ухода великого игрока.

Перечисление индивидуальных достижений и рекордов Тотти в составе «Ромы» займёт несколько страниц. Достаточно сказать, что он с огромным отрывом опережает всех преследователей по количеству матчей (786) и голов (307) в футболке столичного клуба.

Логично, что успехи Тотти в «Роме» не могли остаться незамеченными более богатыми и статусными клубами. Наиболее реальными вариантами назывались «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», но желание играть за родной клуб перевесило. Тотти так навсегда и остался игроком римской команды.

В майке сборной

Первым крупным турниром для Тотти в составе сборной Италии мог стать чемпионат мира-1998, но главный тренер команды Чезаре Мальдини решил сделать ставку на более опытных футболистов и не взял форварда на турнир. В итоге итальянцы проиграли будущим чемпионам мира французам в четвертьфинале, главный тренер сменился, а Тотти был вызван в команду. Дебют состоялся осенью 1998-го.

В течение ближайших восьми лет Тотти поучаствовал во всех главных международных турнирах, которые Италия не пропускала. Для нападающего они сложились по-разному.

В 2000-м Тотти вместе со сборной Италии дошел до финала чемпионата Европы, на турнире он забил два мяча, а самый эффектный момент произошёл в серии пенальти в полуфинале с Нидерландами. Тотти идеально исполнил «паненку», восхитив болельщиков со всего мира. Титул итальянцам в итоге не достался, команду снова остановила Франция.

Дальше последовал неудачный отрезок Тотти в национальной команде, при том, что на клубном уровне форвард был одним из лучших игроков Европы. На чемпионате мира-2002 Тотти отметился лишь одной голевой передачей, а в 1/8 финала с Южной Кореей удалился в дополнительное время, после чего азиаты забили решающий гол.

На Евро-2004 с Тотти случился главный скандал в его игровой карьере. Футболист ехал на турнир в статусе одной из главных звёзд, но прекратил выступление в Португалии уже после первого матча. В игре с датчанами итальянец ничем не отметился в футбольном плане, зато плюнул в Кристиана Поульсена. Судьи этот эпизод просмотрели, однако постфактум на основе видеозаписи Тотти дисквалифицировали на три матча. Теоретически игрок мог вернуться в состав к полуфиналу, но итальянцы даже не вышли из группы. Тогда многие в Италии обвинили в неудаче сборной персонально её лидера Тотти.

Франческо Тотти Pavel Nemecek/CTK/Global Look Press

Но без трофеев в составе сборной Франческо все же не остался. Через два года Марчелло Липпи вызвал футболиста на чемпионат мира в Германию, хотя форвард едва успел восстановиться после тяжёлой травмы. Там Тотти принял участие во всех матчах, сделал четыре результативные передачи и забил единственный гол. Тотти в добавленное время к матчу 1/8 финала против Австралии реализовал пенальти и принёс победу итальянцам в очень тяжёлой игре.

Италия в итоге стала чемпионом мира, а Тотти после турнира ошарашил футбольную общественность заявлением о том, что, скорее всего, завершит карьеру в сборной. 30-летний игрок пожаловался на проблемы со здоровьем и невозможность успешно выступать на двух фронтах. Финал ЧМ-2006 с Францией так и оказался последним матчем Тотти в составе сборной Италии.

За пределами поля

В обычной жизни Тотти привлекал внимание болельщиков не меньше, чем непосредственно на поле. Пресса скрупулезно следила за личной жизнью футболиста, даже его свадьба с телеведущей Илари Блази в 2005 году показывалась в прямом эфире телеканала Sky Italia. За возможность транслировать на весь мир столь интимное событие телекомпания заплатила Тотти 240 тысяч евро. Тот от дал все деньги на благотворительность.

Кстати, именно благодаря Блази появилось знаменитое празднование Тотти забитых мячей, при котором футболист отправлял в рот большой палец руки. Игрок рассказывал, что подсмотрел этот жест у супруги.

Как и многие футбольные суперзвёзды, Тотти очень часто участвовал во всевозможных рекламах. Игрок даже успел сняться в эпизодических ролях для двух фильмов и вместе с женой озвучить персонажей для одной из серий «Симпсонов».

После окончания карьеры Тотти остался в родной «Роме», заняв пост директора клуба, но уже через два года покинул эту должность. Не обошлось без скандала: форвард обвинил владельцев команды в том, что те принимали важные решения без его участия. Фанаты «Ромы» тогда предсказуемо заняли сторону легенды клуба, но Тотти больше не возвращался в команду. Недавно бывший футболист занялся агентской деятельностью.