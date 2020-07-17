Празднование чемпионства «Реала» на улицах Мадрида отменено

https://static.news.ru/photo/fd4fd302-c85f-11ea-a042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист клубного телеканала Real Madrid TV Карина Квашнева рассказала, как восприняли победу в чемпионате Испании футболисты и тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Эмоции у футболистов, само собой, бьют через край. Зинедин Зидан тоже очень рад. Это его 11-й титул с командой и 34-й для самого «Реала». Подобный результат не может не доставлять удовольствие. К тому ж, это был особенный сезон. Принимая во внимание все события (коронавирус, карантин), можно с уверенностью сказать, что победа команде не далась легко. Однако «Реал» всё равно провёл мощную концовку сезона, выиграв десять игр из десяти. Теперь осталось доиграть один матч. Нужно поставить красивую точку в этой истории. А за тем уже можно будет выйти на небольшой отдых, — сказала Квашнева в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Также журналистка отметила, что традиционное празднование на площади Сибелес в Мадриде в этом году было отменено во избежании новых вспышек коронавируса.

Отсутствие болельщиков всегда влияет на атмосферу. Футбол без болельщиков всё-таки не футбол. Однако в данной ситуации у нас не было другого варианта, как принять правила игры и приспособиться к тем условиям, которые мы имели. Так как футболисты уже привыкли играть без болельщиков, то для них это не было какой-то новизной. Ощущение праздника и радости не было испорчено из-за отсутствия болельщиков. С фанатами, конечно, всё бы выглядело намного торжественнее, — рассказала она.

Традиционный проезд по главной площади Мадрида на автобусе также пришлось отменить. Клуб перед матчем с «Вильярреалом» даже выступил с просьбой не приходить на площадь во избежании новых вспышек вируса. Болельщики «Реал» Мадрида прореагировали достойно на эту просьбу — никто вчера не собрался на площади Сибелес. Всего несколько машин проехало с флагами команды, болельщики же находились внутри своих транспортных средств. Всё было очень цивилизованно, — заявила журналистка.

«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017.

Ранее NEWS.ru писал, что капитан футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос считает, что команда получила титул чемпиона Испании в качестве награды за упорный труд, настойчивость и взвешенный подход.