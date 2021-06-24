«Правило выездного гола – чушь»: Колосков отреагировал на решение УЕФА

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций с сезона-2021/22 отменить правило выездного гола.

Надуманная совершенно норма, которая не вытекает ни из какой логики, ни, уж тем более, из правил игры. С прошлого века вытащили и забыли про неё. Какой сейчас смысл оставлять выездной гол? В период пандемии ни зрителей, никого нет. Именно она и подсказала, что это правило — чушь полнейшая. Так что отмена абсолютно правильное, — сказал Колосков корреспонденту NEWS.ru.

Правило выездного гола действовало в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что соревнования УЕФА в Белоруссии в 2021 году состоятся по расписанию. Речь идёт и о турнирах с участием национальных сборных, и о еврокубках.