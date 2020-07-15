Правило пяти замен в футболе официально продлили на весь следующий сезон

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Совет директоров Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил продление действия правила, разрешающего одной команде производить пять замен в течение матча, на весь сезон-2020/21.

Такое решение было принято из-за возможного влияния коронавируса на состояние футболистов и ужесточения календаря матчей. При этом решение о введении этого правила остаётся на усмотрение каждого организатора соревнований, сообщает пресс-служба IFAB.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в мае 2019 года вступили в силу новые правила в футболе. Так, IFAB, который отвечает за изменения в правилах игры, принял решение, что по новым правилам футболистам атакующей команды нельзя будет становиться в стенку при исполнении штрафного удара, чтобы не мешать защитникам. Кроме того, при замене игрок обязан покинуть поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия.