«Правильный выбор»: Кавазашвили о гражданстве РФ для бразильцев из «Зенита» Вратарь сборной СССР Кавазашвили поприветствовал получение гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо из «Зенита»

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Анзор Кавазашвили

Бразильские футболисты петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малком, получившие российское гражданство, «сделали правильный выбор», заявил в разговоре с NEWS.ru прославленный советский вратарь Анзор Кавазашвили. По его мнению, игроков стоит поздравить с произошедшими изменениями в их жизни. Бывший игрок сборной СССР считает, что натурализованные бразильцы смогут защищать цвета национальной команды страны.

Все в их силах и возможностях. Сейчас появились футболисты, которые с большой радостью приезжают и играют в России. Они не смотрят на негласный запрет со стороны ФИФА. Это уже плюс. Те футболисты, которые давно у нас играют и не покидают наши клубы, привыкли к нашему менталитету, порядкам и почти полюбили наше государство. Они с большой радостью идут на такой шаг. Это говорит о том, что нам верят и доверяют, — сказал Кавазашвили.

Советский спортсмен подчеркнул, что «двери» в российский футбол через натурализацию открыты для всех игроков, если они этого достойны. Как заметил вратарь, недостойных футболистов можно и вовсе не пускать в РФ. Под «недостойными» Кавазашвили имел в виду тех, кто покинул Родину и негативно высказывается о ней за рубежом.

Ранее гражданство РФ двум футболистам петербургского «Зенита» своим указом предоставил президент России Владимир Путин. Малкому 25 лет, Клаудиньо — 26. Они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.