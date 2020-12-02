«Позорное выступление»: Петржела оценил игру «Зенита» в Лиге чемпионов

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Чешский футбольный тренер Властимил Петржела, прежде возглавлявший «Зенит» из Санкт-Петербурга, чередовал нелестные эпитеты после поражения российского клуба в Бельгии от «Брюгге» (0:3). Проигрыш с крупным счётом матча пятого тура Лиги чемпионов специалист назвал катастрофой.

По его словам, результат оказался неожиданным, поскольку «Брюгге» не такая мощная команда, но «Зенит» выглядел ещё слабее, сообщает «Чемпионат».

Позорное выступление. В Европе смеются над «Зенитом», да что там в Европе, надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно, — отметил Петржела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболисты петербургского «Зенита» проиграли в Бельгии и перед заключительным туром в группе F оккупировали дно турнирной таблицы. Они занимают четвёртое место, имея в своём активе лишь одно очко. Последним «Зенит» и закончит турнир, потеряв все шансы на выход в еврокубковую весну.