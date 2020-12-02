«Позорное выступление»: Петржела оценил игру «Зенита» в Лиге чемпионов

Чешский футбольный тренер Властимил Петржела, прежде возглавлявший «Зенит» из Санкт-Петербурга, чередовал нелестные эпитеты после поражения российского клуба в Бельгии от «Брюгге» (0:3). Проигрыш с крупным счётом матча пятого тура Лиги чемпионов специалист назвал катастрофой.
По его словам, результат оказался неожиданным, поскольку «Брюгге» не такая мощная команда, но «Зенит» выглядел ещё слабее,
Позорное выступление. В Европе смеются над «Зенитом», да что там в Европе, надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно, — отметил Петржела.
Ранее NEWS.ru сообщал, что футболисты петербургского «Зенита» проиграли в Бельгии и перед заключительным туром в группе F оккупировали дно турнирной таблицы. Они занимают четвёртое место, имея в своём активе лишь одно очко. Последним «Зенит» и закончит турнир, потеряв все шансы на выход в еврокубковую весну.