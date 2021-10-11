Познер оценил решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Телеведущий Владимир Познер посчитал эгоизмом отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от игр за национальную команду в октябрьских матчах. По его мнению, спортсмен просто решил показать, что без него нельзя обойтись. Об этом журналист заявил изданию Sports.ru

Дзюба решил показать, что без него обойтись нельзя, и занял эту позицию. Мягко говоря, она странна. Я бы сказал, что эгоистична, — заявил Познер.

21 сентября 33-летний форвард отказался от выступления за сборную России в рамках подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022. Футболист заявил, что не набрал для этого оптимальную форму.

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал решение Дзюбы. По его словам, и футболист, и главный тренер сборной Валерий Карпин — лидеры по натуре. И у них идёт противостояние. Для Дзюбы было важно доказать, что он играет на уровне сборной, а потом сказать Карпину, что не будет играть. Агент считает, что Дзюба может повести себя подобным образом не один раз.