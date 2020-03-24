https://static.news.ru/photo/5c4542d2-6db8-11ea-afeb-fa163e074e61_660.jpg Педро Мартинс Фото: Lato Klodian via imago-images.de/Global Look Press

Сменить главного тренера футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Юрия Сёмина может наставник греческого «Олимпиакоса» Педро Мартинс, сообщает Calciomarcato.com.

49-летний специалист принял руководство греческим коллективом 1 июля 2018 года и стал серебряным призёром внутреннего чемпионата в сезоне-2018/19.

Нынешний главный тренер московской команды Юрий Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Ранее 72-летний специалист тренировал клуб с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010 год.

На данный момент «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 41 очком в активе.

Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности «железнодорожников» услугами бывшего наставника сербского «Партизана» Марко Николича, писал NEWS.ru.