Появилось видео нападения на российского болельщика на матче Украины
Анастасия Савина
Анастасия Савина
11:45, 30 июня 2021
Фото: ofnews/telegram.org
Появилось видео, на котором стало ясно, как пострадал болельщик, пришедший на матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Швеции с российским триколором. Оно доступно на странице Ofnews в Twitter.
На ролике видно, что несколько украинских фанатов пытались наброситься на мужчину с флагом России. Однако другой болельщик сборной Украины защищал товарища, а впоследствии и вовсе накинул на него украинский флаг.