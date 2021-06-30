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Футбол

Появилось видео нападения на российского болельщика на матче Украины

11:45, 30 июня 2021
Фото: ofnews/telegram.org

Появилось видео, на котором стало ясно, как пострадал болельщик, пришедший на матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Швеции с российским триколором. Оно доступно на странице Ofnews в Twitter.

На ролике видно, что несколько украинских фанатов пытались наброситься на мужчину с флагом России. Однако другой болельщик сборной Украины защищал товарища, а впоследствии и вовсе накинул на него украинский флаг. 

Встреча между Украиной и Швецией прошла в Глазго 29 июня и завершилась победой команды Андрея Шевченко. Команда посвятила результат травмированному нападающему Артёму Беседину. 

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