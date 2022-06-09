Появились подробности трансфера Дзюбы в Турцию Комментатор Шнякин заявил, что Дзюба перейдёт в «Фенербахче»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Дзюба

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своём Telegram-канале написал, что футболист Артём Дзюба станет игроком турецкого «Фенербахче». Сообщается, что форвард хочет зарплату €2 млн.

В Турции сейчас экономический упадок, который бьет и по футбольным бюджетам. Изначально Дзюба хотел зарплату 2 млн евро чистыми. Что любопытно, Артем договаривается практически сам, без вмешательства агентов. Летал в Стамбул. Но не факт, что турецкий клуб согласится на такие цифры, — написал комментатор.

Дзюба покинул «Зенит» 22 мая 2022 года. В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба больше не вызывает у них интереса. По словам функционера, они заинтересованы в приобретении молодого и скоростного нападающего. Ранее сообщалось, что сербский клуб готов предложить сотрудничество Дзюбе после его ухода из санкт-петербургской команды.