Появилась новая информация о возвращении Квинси Промеса в Россию В «Спартаке» заявили, что клуб продолжает работать над возвращением Промеса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

Пресс-служба ФК «Спартак» сообщила NEWS.ru, что рассмотрение обстоятельств, которые не позволяют нидерландскому нападающему команды Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время. В «Спартаке» отметили, что находятся в контакте с представителями игрока.

Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока, — отметили в ФК «Спартак».

Футболиста задержали в Дубае из-за того, что он покинул место ДТП. Его поймали при прохождении пограничного контроля. Если Промеса признают виновным, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

До этого осужденного в Нидерландах Промеса объявили в международный розыск. В середине февраля суд Амстердама заочно приговорил его к шести годам тюрьмы за контрабандную поставку более тонны кокаина в Нидерланды. На родине игрока заявили, что задержание в Дубае не связано с его делом.

Власти Нидерландов пытались добиться экстрадиции спортсмена, однако у них не получилось это сделать. Решение о депортации Промеса зависело от двух государств. Известно, что, помимо упомянутых нарушений, футболист также игнорировал заседание суда.

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