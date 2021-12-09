Потребовавшая признать Азмуна отцом ребёнка девушка рассказала о ходе дела

Алия, бывшая девушка нападающего санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, рассказала «Спорт-Экспрессу», что в мае 2021 года футболист отказался признавать себя отцом её дочери, а впоследствии решил не проходить ДНК-тест. Она отметила, что спортсмен пообещал помогать материально, но её беспокоит возможный отъезд игрока в другую страну.

Я обратилась с иском к Сердару Азмуну об установлении отцовства и взыскания алиментов, так как после рождения нашей дочери в мае он добровольно отказался признавать отцовство. После обращения в суд мы вели с ним переговоры, чтобы решить эти вопросы с помощью мирового соглашения. В октябре и ноябре этого года мы с ним встречались, вместе с дочкой прилетали в Санкт-Петербург. Мы планировали добровольно пройти ДНК-тест, но ничего не получилось, — сказала Алия.

По её словам, в последний момент форвард «Зенита» заявил, что не успевает сделать ДНК-тест из-за нехватки времени, а также добавил, что в ближайшее время также не сумеет пройти процедуру. При этом Алия заявила, что Сердар видел якобы их общую дочь, которая на него очень похожа.

Он обещает мне помогать материально, но юридически это никак не закреплено. Меня беспокоит, что он может переехать в другую страну, и ребёнок останется без материальной поддержки, — заключила девушка.

11 октября стало известно, что жительница Казани подала иск к Азмуну с целью установить через суд отцовство. Она заявляет, что иранец является отцом её дочери, и требует выплаты алиментов.

Азмун известен по выступлениям за российский «Рубин» и «Ростов». Состав «Зенита» он пополнил в 2019 году. С того момента он провёл за клуб 104 матча, забил 82 мяча и отметился 23 результативными передачами.

При этом на протяжении последних лет ходят слухи о возможном переходе Азмуна в другую команду. Летом 2022 года у иранца истекает контракт с «Зенитом», и на данный момент сторонам не удалось договориться о продлении.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун с трудом покидает «Газпром Арену» после матча с лондонским «Челси» в рамках заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. На ней видно, как иранский форвард на костылях подходит к машине.