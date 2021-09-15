Пострадавшая от Роналду женщина-стюард поделилась эмоциями от встречи с ним
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:15, 16 сентября 2021
Криштиану РоналдуФото: cristiano/instagram.com
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Женщина-стюард, в которую Криштиану Роналду попал мячом перед матчем первого раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз», рассказала, что, когда португалец подошёл проверить её состояние, она подумала, что умерла. Слова пострадавшей передаёт Daily Star ссылкой на Blick.
Это был очень сильный удар. Я упала. Затем я увидела над собой Роналду и сказала: «Боже, я умерла?», — сказалапострадавшая.
Она отметила, что после того, как к ней подошёл Криштиану Роналду, головная боль прошла сразу же.
После матча португалец подарил женщине свою футболку.
Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» 27 августа. Он подписал с английским клубом двухлетний контракт.
Ранее сообщалось, что португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сменилместо жительства. Он и его семья были вынуждены переехать в новый дом в Манчестере из-за блеяния овец