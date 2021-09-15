Пострадавшая от Роналду женщина-стюард поделилась эмоциями от встречи с ним

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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сменил место жительства. Он и его семья были вынуждены переехать в новый дом в Манчестере из-за блеяния овец, пишет Mirror Daily.

Изначально футболист с близкими поселился в особняке стоимостью €7 млн. Однако в скором времени Криштиану пришлось подыскивать новый дом. В том районе, в котором остановился Роналду, ему по ночам мешали...