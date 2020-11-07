«Посмешище нации»: что говорят о скандале вокруг Дзюбы зарубежные СМИ

8 ноября войдёт в историю как день Артёма Дзюбы. Президентские выборы в США, акции протеста в Грузии, коронавирус, конфликт в Нагорном Карабахе — всё померкло на фоне скандала вокруг интимного видео с участием нападающего сборной России и «Зенита». И ладно бы, если полыхало только в России. В стороне не остались даже зарубежные СМИ. Как мир отреагировал на потехи некогда российского героя номер один, рассказывает NEWS.ru.

Оперативно восстановим хронологию событий.

8 ноября в Сеть попал интимный ролик с участием капитана сборной России и «Зенита» Артёма Дзюбы. Самый оперативный ответ на казусную ситуацию последовал со стороны национальной команды. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу на матчи сборной в ноябре. Подобный жест со стороны Станислава Саламовича вызвал у многих недопонимание.

В Интернете тут же развернулась мощная акция в поддержку капитана сборной — начиная от Ксении Собчак и заканчивая малоизвестными блогерами, все посчитали своим долгом напомнить о героических подвигах Дзюбы на чемпионате мира по футболу в 2018 году, проходившего в России. Ещё один посыл, с которым выступили звёзды шоу-бизнеса, заключался в том, что мастурбация — это не повод для наказания, так как в этом нет ничего криминального.

Новый виток история получила вечером, когда на поле сошлись «Зенит» и «Краснодар» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). За несколько часов до стартового свистка стало известно, что Дзюба выйдет без капитанской повязки на игру.

Артём Дзюба fc-zenit.ru

На протяжении всей встречи собственные болельщики освистывали и оскорбляли интимного «преступника». На поле тоже было жарко: Дзюба не смог реализовать пенальти, но потом всё же реабилитировался и забил победный гол для команды. После важной победы Артём вышел в Сеть со своей «исповедью». Он рассказал, как переживает вновь обрушившуюся на него «популярность», а также поблагодарил тех, кто не оставил его в трудную минуту.

А теперь к реакции зарубежных СМИ.

В 2018 году Артём Дзюба (32 года) стал героем чемпионата мира, когда забивал голы за сборную России в четвертьфинале — два года спустя он является посмешищем нации, — начинается заметка в одном из ведущих немецких СМИ. Bild (Германия)

Артём Дзюба был исключён из сборной России после того, как в Интернете распространилось видео, на котором он якобы мастурбирует в постели, — говорится в сообщении Daily Mail. Daily Mail (Англия)

Руки Соло: русский герой чемпионата мира и капитан сборной выбыл из заявки национальной команды после того, как видео с мастурбацией стало вирусным, — пестрит заголовок The Sun. The Sun (Англия)

Также английский таблоид припомнил, что Дзюба совсем недавно попал в объектив камеры при имитации секса в раздевалке с одноклубником Сердаром Азмуном.

Россия исключила Дзюбу: в соцсети попало горячее видео нападающего, — а это уже заголовок ведущего итальянского спортивного СМИ. Corrierre dello Sport (Италия)

Пользователи социальных сетей утверждают, что голос на фоне видео принадлежит ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Они имели романтические отношения в 2015 году, когда оба состояли в браке с другими людьми, — бразильское издание решило сконцентрировать внимание читателей на российской телеведущей. Globoesporte (Бразилия)

Напомним, в 2015 году Артёма Дзюбу и телеведущую Марию Орзул застукали за поцелуями в машине. Вирусный ролик с парочкой также наделал много шума в Сети пять лет назад. Но если Дзюба получил прощение от жены за измену, то муж телеведущей подал на развод. В 2018 году Орзул призналась, что это был самый сложный период в её жизни. Ей даже пришлось обратиться к психологу за помощью.

Таким образом, возможно, сам того не ожидая, Дзюба стал снова известен на весь мир. На этот раз даже голы не пришлось забивать сборным Саудовской Аравии и Египта. Феномен!