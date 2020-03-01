https://static.news.ru/photo/738b139a-5c56-11ea-b85c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

После поражения футбольного клуба «Ливерпуль» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги от «Уотфорда» со счётом 0:3 главный тренер «скаузеров» Юрген Клопп заявил, что команде необходимо «перезапуститься».

Мы должны перезапуститься и начать всё заново. Мы должны вновь начать делать то, что нам удавалось раньше, — сказал Клопп журналистам, добавив, что не замечал проблем, «пока длилась беспроигрышная серия».

Ранее «Ливерпуль» не проигрывал в чемпионате Англии 27 матчей. Благодаря победе над подопечными Клоппа «Уотфорд» поднялся на 17-ю строчку турнирной таблицы и перестал находиться в аутсайдерах турнира.

В субботу, 29 февраля, благодаря дублю нападающего Исмаила Сарра на 54-й и 60-й минутах и голу форварда Троя Дини на 72-й «Уотфорд» на домашнем стадионе обыграл лидера АПЛ, не дав возможности отыграться.

Чемпионат Английской премьер-лиги по футболу может быть сокращён или остановлен из-за вспышки коронавируса, пишет The Telegraph, ранее писал NEWS.ru.