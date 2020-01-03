https://static.news.ru/photo/c0cc04c8-2e3b-11ea-80f6-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чалов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Челси» после неудачной попытки заполучить в команду нападающего «Лиона» Муссу Дембеле может сфокусироваться на приобретении другого игрока.

По словам источника, следующей целью может стать форвард ЦСКА Фёдор Чалов.

Он также отметил, что главный тренер «Чеси» Фрэнк Лэмпард намерен купить достойного конкурента основного нападающего команды Тэмми Абрахама. При этом предполагается, что Миши Батшуайи и Оливье Жиру уйдут из клуба, передаёт «Чемпионат».

Ранее NEWS.ru писал, что «Челси» готов заплатить за 21-летнего нападающего ЦСКА £20 млн. Летом 2019 года россиянина пытался приобрести за €27 млн «Кристал Пэлас», но ЦСКА предложение отклонил, настаивая на сумме в €30 млн.