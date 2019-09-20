https://static.news.ru/photo/5889e91e-db72-11e9-a9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press

По итогам матчей первого группового этапа Лиги Европы Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

От России в Лиге Европы выступают ЦСКА, который на выезде проиграл болгарскому «Лудогорцу» (1:5), и «Краснодар» уступивший швейцарскому «Базелю» (0:5).

В свою очередь, Португалия представлена «Порту», который обыграл «Янг Бойз» (1:0), «Виторией Гимарайеш», проигравшей «Стандарду» (0:2), «Спортингом», который уступил «Селтику» (2:3), и «Брагой», с минимальным счётом одолевшей «Вулверхэмптон» (1:0).

Накануне в Лиге чемпионов московский «Локомотив» на выезде обыграл немецкий «Байер» (2:1), а «Зенит» (Санкт-Петербург) в гостях сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1).

Таким образом, суммарный коэффициент России, которая занимает шестое место, после матчей Лиги Европы равен 43,216 балла, у Португалии, сократившей отставание на 0,8 балла, — 42,849.

Шестое место позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки: по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

После матчей Лиги чемпионов Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА, писал News.ru.