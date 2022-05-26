Португалия разрешила Абрамовичу продать «Челси»

Роман Абрамович / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Португалия разрешила российскому бизнесмену Роману Абрамович, имеющему гражданство республики, продать лондонский футбольный клуб «Челси», сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Португалии. Ранее глава ведомства Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что МИД получил запрос от Абрамовича с просьбой разрешить ему продажу клуба.

Разрешение Португалии вытекает из гарантии, данной британскими властями, что выручка от продажи будет использована в гуманитарных целях, не принося прямой или косвенной выгоды владельцу клуба, — говорится в заявлении МИД Португалии.

Абрамович стал гражданином Португалии в 2021 году благодаря закону, который позволяет получить местное гражданство потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в конце XV века.

Ранее сообщалось, что руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу «Челси» новому владельцу. В начале мая группа собственников во главе с Тоддом Боули, его компанией Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом договорилась о покупке «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. Впоследствии британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис заявил, что правительство королевства выдало лицензию, разрешающую продажу «Челси».