News.ru предваряет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между португальским «Порту» и «Краснодаром» рассказом о том, как клубы провели последние шесть дней, минувшие со дня их первой встречи на поле россиян.

Португальцы потеряли капитана?

Сразу напомним, что «драконы» с Пиренейского полуострова оказались достаточно агрессивными гостями и в прошлую среду вырвали у «быков» минимальную победу на выезде. Единственный мяч на 88-й минуте забил Сержиу Оливейра ударом со штрафного, которого... скорее всего, не было. Бывший нападающий московского «Спартака», а ныне форвард «Порту» Зе Луиш в контратаке изобразил красивое падение после якобы столкновения с защитником хозяев Урошем Спайичем. Арбитр купился на уловку форварда и назначил штрафной, который и стал решающим в этой встрече.

Обе команды после первого очного поединка в минувшую субботу провели матчи в своих национальных чемпионатах. Подопечные Мурада Мусаева дома одолели казанский «Рубин», забив победный мяч на 17-й минуте (отличился молодой форвард Иван Игнатьев) и весь второй тайм проведя в меньшинстве — перед перерывом был удалён Юнес Намли.

А вот вице-чемпион Португалии в стартовом туре нового чемпионата своей страны был не так удачлив. Команда Сержиу Консейсау в гостях уступила клубу «Жил Висенте» со счётом 1:2. По сравнению с первым матчем против «Краснодара» в составе «драконов» произошли три изменения: в опорной зоне вместо Данилу Перейры появился Бруну Кошта, на левом фланге полузащиты Отавио сменил Ромариу Бару, а в нападении напарником Тикиньо Соареса стал Зе Луиш, вышедший вместо Муссы Мареги.

«Порту» пропустил первый мяч на 60-й минуте, но спустя 13 минут сумел отыграться благодаря реализованному левым защитником Алексом Теллесом пенальти. Однако ещё через четыре минуты «Жил Висенте» забил второй мяч и довёл встречу до победы.

Помимо трёх очков в стартовавшем чемпионате Португалии «бело-синие», похоже, потеряли и своего капитана: Данилу Перейра может пропустить ответный матч с «Краснодаром» из-за повреждения. Об этом Сержиу Консейсау сказал на обязательном брифинге за сутки до поединка с «быками» на стадионе «Драгау».

Участие Данилу в игре под вопросом. Он проходил медобследование и работал с ограничениями. Велика вероятность, что он не сможет сыграть с «Краснодаром». Мы знаем, насколько важен этот матч. «Порту» обязан победить, хотя ещё ничего не решено и мы готовы к разным сценариям, — цитирует наставника команды официальный Twitter португальского клуба.

«Быкам» не поможет Ари

36-летний центральный защитник Пепе назвал день ответного поединка с «Краснодаром» особенным.

Центральный защитник Пепе Switzerland Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Очень важно, чтобы игроки команды и наши болельщики были единым целым. Нас ждёт особенный день. Все игроки «Порту» настроены так же, как и на первый матч в Краснодаре. Необходимо сыграть в свою силу, чтобы добиться победы, — заявил Пепе.

Представитель тренерского штаба «Краснодара» Сергей Матвеев, формально являющийся главным тренером команды и участвующий во всех пресс-конференциях (Мурад Мусаев, напомним, на год лишён возможности руководить командой во всех официальных матчах на европейской арене ввиду отсутствия у него лицензии Pro), отметил, что «чёрно-зелёные» сделают всё возможное, чтобы отыграть пропущенный на своём поле мяч и добиться итоговой победы, которая выведет российский клуб в следующий раунд отбора Лиги чемпионов.

Мы проанализировали прошлую игру и теперь знаем слабые стороны соперника. Попытаемся их использовать. Учтём, что «Порту» действует компактно и быстро. Результат первой встречи был очень плохим для нас, но сделаем всё, чтобы победить и пройти дальше, — сказал Матвеев на предматчевой пресс-конференции.

Решать задачу выхода в раунд плей-офф Лиги чемпионов «Краснодару» придётся без нападающего Ари. Опытный бразильско-российский форвард получил травму, которая не позволит ему играть две-три недели. Впрочем, в первом матче с «Порту» Ари не было в стартовом составе — он вышел на замену вместо шведа Маркуса Берга на 62-й минуте. Все остальные игроки «быков» в строю и рвутся в бой.

Минимальное поражение на своём поле, безусловно, стало далеко не лучшим результатом для «Краснодара», однако оно оставляет неплохие шансы на успех по итогам двух матчей. На выезде российский клуб устроит любая победа: при счёте 1:0 будет назначено дополнительное время, а выигрыш с любым другим счётом выведет «быков» в следующую стадию турнира.

Работать на матче «Порту» — «Краснодар» будет итальянская бригада арбитров. Главный судья — Марко Гуида, ассистенты — Чиро Карбоне и Даниэле Биндони. Стартовый свисток на стадионе «Драгау» прозвучит в 22:00 по московскому времени во вторник, 13 августа.