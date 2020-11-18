«Порно было не у Дзюбы»: болельщики жёстко прошлись по сборной

https://static.news.ru/photo/a112f782-29ed-11eb-ad5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamrussia/instagram.com

Сборная России по футболу завершила свои выступления в Лиге наций, так и не реализовав главную цель — команда не сумела подняться в дивизион выше, безвольно проиграв национальной команде Сербии со счётом 0:5. Что думают об этом болельщики — в материале NEWS.ru.

Наблюдать за командой было грустно буквально с первых минут, учитывая, что главный тренер Станислав Черчесов не вынес никаких уроков после предыдущего поражения сборной Турции. Именно на это сразу обратили болельщики.

Инициативу, на сколько это было возможно, в свои руки пришлось взять Юрию Жиркову, который вышел на поле в составе национальной команды в сотый раз.

И, кажется, он точно его запомнит навсегда.

Дальше началось самое интересное: сербы не щадили россиян, забивая при любой удобной возможности. По итогу первого тайма счёт на табло был 4:0 в пользу хозяев.

Один из болельщиков искусно отметил отсутствие обороны в первой половине игры.

Хотя бы к судейству претензий нет. Арбитры отлично провели весь матч.

После перерыва ситуация не изменилась, но наставник произвёл сразу четыре замены, одна из которых была направлена в сторону вратарей. Попытаться спасти ситуацию вышел Сослан Джанаев (подсказка: безуспешно).

Пародийный канал на главного тренера не смог не отреагировать на изменение в составе.

Многих это решение не оставило в покое. Один из любителей футбола предложил обратить внимание на талантливого Матвея Сафонова, но он убеждён — пока Черчесов во главе сборной, ситуация не изменится.

Если мы вратаря меняем в перерыве, о чем вообще говорить? У нас есть классный молодой талантливый вратарь Матвей Сафонов. Но он не играет. И не будет играть, пока Черчесов вместе со своим ЧСВ не уйдёт, — отметил пользователь.

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Счёт лишь увеличился. А россияне так и не смогли поразить ворота соперника.

Хочется, чтобы забили всё-таки. нельзя же так.... Сборная России: «А я на всё нельзя отвечаю: можно», — отметил болельщик.

Зато Станислав Саламович принял решение заменить Антона Заболотного на полузащитника Дениса Черышева. Команда осталась без нападающего. Как там Александр Соболев на скамейке поживает?

Один из болельщиков и вовсе предположил, что игрок просто плюнул в суп главному тренеру. Шутки-шутками, но решение неоправданно странное.

Что ж, хоть в чём-то мы похожи со сборной Германией, которая днём ранее уступила испанцам со счётом 0:6.

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А ведь это был ключевой матч, который жизненно необходимо было выигрывать, чтобы попасть в лигу выше и неплохую корзину жеребьёвки на Чемпионат мира-2022.

Сборная России сделала всё возможное, чтобы случайно не выйти в Лигу А, — заявил болельщик.

Полноправно ликовать может нападающий Артём Дзюба, которого наставник сборной просто не вызвал на ноябрьские сборы после последнего скандала с его хоум-видео.

В этот вечер мы, конечно, тоже увидели домашнее видео. Правда, хуже в разы.

Порно было не у Дзюбы, — отметил болельщик.

Матч, казалось бы, должен вызывать много вопросов. Однако ряд любителей футбола удивляется этому.

Почему все удивляются, когда сборная проигрывает? Адекватные люди удивляются, когда им удаётся выиграть, — заметил болельщик.

Но все как один убеждены: пора менять власть.

Думаю, после такого позора, Черчесов должен уйти. И пофиг, что Лига наций никому не нужна. Просто так проигрывать сборная не имеет права, — утверждает болельщик.

Однозначно, любое поражение меркнет после прочтения реакции в Twitter.

Природа настолько очистилась в 2020, что вернулись шутки про сборную России, — шутит пользователь Сети.