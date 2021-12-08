«Порадовали всех россиян»: Канчельскис об игре «Зенита» в матче с «Челси»

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис назвал чумовым матч заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси». Как признался прославленный спортсмен «Спорт-Экспрессу», ему было приятно смотреть на выступление петербургских футболистов в противостоянии с действующим победителем турнира.

Чумовой, классный матч, приятно было смотреть. Доволен игрой, содержание игры хорошее. Молодцы, здорово. Ждём «Зенит» в Лиге Европы, — сказал Канчельскис.

Известный в прошлом футболист выразил мнение, что болельщикам не стоит обращать внимание на тот факт, что в матче с «Зенитом» отличились Ромелу Лукаку и Тимо Вернер, каждый из которых проводит не самый удачный сезон. До этого момента бельгиец не мог забить на протяжении трёх месяцев, а немец впервые в сезоне отметился дублем.

У «Зенита» были моменты, когда могли крупнее вести в счёте. Получилась интересная голевая ничья. Порадовали болельщиков, всех россиян. Такой футбол приятно смотреть. Главное, что «Зенит» играл до конца, — заключил Канчельскис.

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Челси». Встреча завершилась со счётом 3:3. В составе петербуржцев голами отметились Клаудиньо (38-я минута), Сердар Азмун (41-я) и Магомед Оздоев (94-я). У «Челси» — Вернер (2-я и 85-я) и Лукаку (62-я).

Ранее определились имена всех 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/22. В ходе жеребьёвки команды будут разделены на сеяных и несеяных.