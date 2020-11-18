Пора сбривать усы надежды: Россия бездарно завершила год

https://static.news.ru/photo/dd508c82-29ed-11eb-98af-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России рисковала закончить и так сумасшедший 2020 год с двумя победами. Хотя почему рисковала? Она это, собственно, и сделала, уступив в заключительном матче национальной команде Сербии. А ведь это была решающая встреча, чтобы подняться классом выше в Лиге наций и попасть во вторую корзину при жеребьёвке отборочного турнира Чемпионата мира-2022. NEWS.ru рассказывает, почему игра нынешней сборной вызывает истерический смех.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на заключительный матч квартета против сербов выпустил тот же состав, что и против турок. Поверил, посчитал, что команда исправится, но «наши парни» ответили ему пропущенным дальним ударом в левую девятку от Немани Радоньича уже на 10-й минуте. И вроде бы коллектив взбодрился, двинулся вперёд, но прорывы Юрия Жиркова, для которого эта встреча стала сотой в составе, выглядели просто печально. Не помогли даже другие игроки «Зенита», с которыми он регулярно выступает в Российской премьер-лиге. Пониманием между игроками и не пахло. Подтвердил это Лука Йович, который увеличил отрыв на 25-й минуте успешным ударом головой после навеса с левого края. Стало ясно — несмотря на сложное положение, которое Россия сама себе придумала, с такой игрой сложно уцепиться и просто за ничью, не говоря уже о победе. Забегал Заболотный, пытался цепляться за мяч во всех удобных и неудобных случаях, а в итоге на 40-й минуте голкипер Маринато Гильерме пропускает третий. Правда во всех ключевых ситуациях вопросов к нему нет, зато к нашей защите, которая, например, пропустила передачу в центр штрафной и оставила одного Йовича, пробившего в российского вратаря, куча. И столько же вопросов, почему оборона позволила Душану Влаховичу добить в пустые ворота. После этого, в принципе, можно было и выключать трансляцию, но вера — наше всё. Окончательно разбилась она уже на первой минуте дополнительного времени первого тайма, когда тот самый Йович сделал дубль своей волшебной головой. Помогла наша сборная ему вновь раскрыться, а то в «Реале» за ним было ну очень грустно наблюдать. Да, выпускать состав без изменений — пожалуй, главная ошибка, которая стоила всего. 4:0 в пользу сербов после первой половины игры — прямое тому доказательство. Кажется, жизнь ничему не учит 57-летнего Черчесова.

Во втором тайме Станислав Саламович сделал разом четыре замены, выпустив в ворота Сослана Джанаева. Вместо Антона и Алексея Миранчуков, Игоря Дивеева вышли Иван Обляков, Андрей Мостовой и Роман Евгеньев. Только вот изменить ситуацию ребята не смогли. Команда продолжала просто вяло катать мяч по полю и в любой ситуации отдавать инициативу сопернику, который просто уже жалел российский коллектив. Но даже это сербам надоело — на 64-й минуте Филип Младенович пробил в дальний и сделал счёт 5:0.

В этот раз пенять на арбитров не получится, это вам не встреча с Турцией. На газон грешить тоже нет смысла, сербы-то прекрасно перемещались. Похоже, наконец, пора принять Черчесову вину за никакущую выбранную тактику.

Второй раз нам уже не везёт в конце турнира. В прошлый раз проиграли шведам 0:2, хотя нужна была всего лишь ничья. В этот раз — сербам. Но самое обидное, что четыре мяча мы получили от соперника, который был совсем не в оптимальном составе и форме. Увидели мы, конечно, абсолютно ночной позор. Остаёмся в той же лиге. А венгров можно поздравить — команда вышла в лигу А, обыграв турок (2:0).