Помощник Райолы опроверг информацию о его смерти и рассказал о состоянии

Мино Райола / Фото imago sportfotodienst, via www.i/www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший испанский футболист Хосе Фортес Родригес, с 2015 года являющийся помощником футбольного агента Мино Райолы, опроверг информацию о его смерти. Он заявил, что состояние агента плохое, но Райола — жив. Слова Родригеса приводит NOS.

Он очень болен, но не умер, — заявил Родригес.

Информацию о смерти Мино также опроверг репортёр BBC Sport Саймон Стоун, по его словам, агент находится в критическом состоянии.

О смерти Райолы сообщалось 28 апреля. Говорилось, что 54-летнй агент болен и ранее в этом году был в реанимации и переносил операцию на лёгких.

Клиентами Райолы являются многие известные футболисты, в частности Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холланд («Боруссия Дортмунд») и Златан Ибрагимович («Милан»).