Полузащитнику «Спартака» Глушенкову прооперируют связки на колене

Полузащитнику московского ФК «Спартак» Максиму Глушенкову предстоит операция на крестообразной связке коленного сустава после травмы в матче за молодёжную сборную России.
Вероятно, футболист сможет вернуться на поле не раньше весны, так как период восстановления таких травм длится около полугода,
Глушенков начал играть за столичный «Спартак» в 2018 году, вторую половину прошлого сезона он провёл в «Крыльях Советов» на правах аренды.
Травму 21-летний футболист получил 8 сентября на матче молодёжной сборной России против команды из Польши в рамках квалификации к чемпионату Европы 2021 года. Тот матч сборная России проиграла со счётом 1:0.
Ранее NEWS.ru сообщал, что молодёжная сборная РФ по футболу обыграла Болгарию в гостевом матче со счётом 2:0.
Добавьте наши новости в избранные источники