Полузащитнику «Спартака» Глушенкову прооперируют связки на колене

https://static.news.ru/photo/b14b7264-fa8b-11ea-a23b-fa163e074e61_660.jpg Максим Глушенков Фото: Dmitry Golubovich, Дмитрий Голуб/Global Look Press

Полузащитнику московского ФК «Спартак» Максиму Глушенкову предстоит операция на крестообразной связке коленного сустава после травмы в матче за молодёжную сборную России.

Вероятно, футболист сможет вернуться на поле не раньше весны, так как период восстановления таких травм длится около полугода, пишет РБК.

Глушенков начал играть за столичный «Спартак» в 2018 году, вторую половину прошлого сезона он провёл в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Травму 21-летний футболист получил 8 сентября на матче молодёжной сборной России против команды из Польши в рамках квалификации к чемпионату Европы 2021 года. Тот матч сборная России проиграла со счётом 1:0.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодёжная сборная РФ по футболу обыграла Болгарию в гостевом матче со счётом 2:0.