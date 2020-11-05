Полузащитника «Тамбова» Тетрашвили дисквалифицировали на четыре матча

https://static.news.ru/photo/e1eaa2c2-1f71-11eb-9581-fa163e074e61_660.jpg Гурам Тетрашвили Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ).

Такое решение принято в связи с нарушением против игрока «Динамо» Себастьяна Шиманьского в игре 13-го тура, передаёт ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Матч прошёл 1 ноября и завершился победой «Динамо» со счётом 2:1. Тетрашвили получил прямую красную карточку после того, как умышленно наступил на ногу лежавшему на газоне Шиманьскому.

Ранее NEWS.ru писал, что матч между «Тамбовом» и «Ахматом» состоится без зрителей.

Руководство «Тамбова» уже проинформировало об этом лигу. Такое решение принято в соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия.