Полузащитник «Зенита» попрощался с Браниславом Ивановичем

https://static.news.ru/photo/13aae586-cf3d-11ea-bb2c-fa163e074e61_660.jpgБранислав ИвановичФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Хавбек петербургского «Зенита» Магомед Оздоев на своей официальной странице в социальной сети попрощался с защитником Браниславом Ивановичем, который уходит из клуба спустя три года по истечении контракта.
Оздоев назвал серба великим футболистом и подчеркнул, что для него было честью играть с ним в одном коллективе.
Ива, для меня было честью играть с таким великим футболистом. Удачи тебе и твоей семье. Буду скучать, капитан, — написал полузащитник в Twitter.
Летом 2019 года Иванович стал капитаном «Зенита». В составе петербургской команды 36-летний сербский игрок дважды выигрывал чемпионат страны и один раз Кубок России. Гендиректор команды Александр Медведев, отвечая на вопрос о судьбе Ивановича, заявил, что «у нас никто ни с кем не прощался».
Как ранее писал NEWS.ru, перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что пока не намерен заканчивать карьеру футболиста. Как сказал 35-летний форвард «железнодорожников», он ещё может быть полезен на поле.
Контракт с «Локомотивом» у игрока истекает 31 июля. Ранее стало известно, что руководство «красно-зелёных» не собирается продлевать соглашение с форвардом из-за его высокой зарплаты, иностранного паспорта и возраста.