Полузащитник «Уфы» Остон Урунов перешёл в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/c7e98602-d6fd-11ea-8803-fa163e074e61_660.jpg Остон Урунов Фото: ufafc/vk.com

Московский «Спартак» согласовал с «Уфой» переход 19-летнего узбекского полузащитника Остона Урунова. Спортсмен подписал с клубом долгосрочный контракт.

Урунов будет играть за «красно-белых» под 20-м номером. Приветствуем Остона и желаем ему успешно проявить себя в «Спартаке», — сообщает пресс-служба клуба.

До перехода в Российскую премьер-лигу Урунов провёл 55 матчей в Суперлиге Узбекистана. Он выступал за «Навбахор» и ташкентский «Локомотив». Игрока вызывали в сборные Узбекистана разных возрастов. Молодой полузащитник дебютировал за главную национальную команду в 2019 году.

В российском футбольном чемпионате Урунов сыграл 10 матчей за «Уфу» на позиции центрального хавбека.

NEWS.ru писал, что «Спартак» подписал соглашение с нападающим Александром Кокориным. 29-летний спортсмен присоединится к московской команде на правах свободного агента. Соглашение подписано по схеме «3+1». Известно, что футболист будет получать €3 млн в год. Также ему выплатят €2,5 млн подъёмных за подписание контракта. Об этом заявил журналист Сергей Егоров.