Футболист «Уфы» Даниил Фомин может во время зимнего трансферного окна оказаться в бельгийском «Генке».
«Генк» ищет опорного полузащитника, мы предложили им Даниила Фомина. Ждем ответа, —
приводитслова агента Фомина Александра Маньякова Sport24.
В текущем розыгрыше чемпионата России Фомин появлялся на поле в 18 играх, забив в них три гола. Также на его счету пять предупреждений.
Ранее NEWS.ru писал, что «Милан» арендовал у «Севильи» защитника сборной Дании Кьера.
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