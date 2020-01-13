https://static.news.ru/photo/ba96ba7c-3600-11ea-884c-fa163e074e61_660.jpg Даниил Фомин Фото: Футбольный клуб Уфа / ФК Уфа / FC UFA/vk.com

Футболист «Уфы» Даниил Фомин может во время зимнего трансферного окна оказаться в бельгийском «Генке».

«Генк» ищет опорного полузащитника, мы предложили им Даниила Фомина. Ждем ответа, — приводит слова агента Фомина Александра Маньякова Sport24.

В текущем розыгрыше чемпионата России Фомин появлялся на поле в 18 играх, забив в них три гола. Также на его счету пять предупреждений.

Ранее NEWS.ru писал, что «Милан» арендовал у «Севильи» защитника сборной Дании Кьера.