Полузащитник «Спартака» Мирзов рассказал о своих футбольных целях

https://static.news.ru/photo/4643574c-55a9-11eb-86fb-fa163e074e61_660.jpg Резиуан Мирзов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Резиуан Мирзов, в настоящее время играющий на правах аренды за подмосковные «Химки», перечислил свои главные футбольные цели.

По его словам, он надеется, что расстался со «Спартаком» всего лишь на время. При этом футболист не стал комментировать информацию, что главный тренер клуба Доменико Тедеско очень в нём заинтересован. Отвечая на вопрос о главной футбольной цели, Мирзов подчеркнул, что планирует вернуться в сборную.

Доказать всем всё в «Спартаке» и вернуться в сборную, — отметил Мирзов, слова которого приводит Championat.com.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший голкипер футбольного клуба «Спартак» Анзор Кавазашвили выразил надежду на возвращение в столичную команду экс-игрока «красно-белых» Квинси Промеса, который на данный момент выступает за нидерландский «Аякс».

Квинси Промес выступал за московский «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В составе «красно-белых» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России. Игрок стал лучшим бомбардиром среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах.