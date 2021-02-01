Полузащитник «Шахтёра» Коваленко стал одноклубником Алексея Миранчука

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

24-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко перешёл из «Шахтёра» в итальянскую «Аталанту», в составе которой выступает 25-летний россиянин Алексей Миранчук. Информация об этом опубликована на официальном сайте Серии А.

Эта сделка обойдётся итальянскому клубу в €700 тысяч. В этом сезоне Гончаренко сыграл восемь матчей в чемпионате Украины, где отметился четырьмя забитыми мячами.

В «Аталанте» играет соотечественник Коваленко Руслан Малиновский, который выступал за бельгийский клуб «Генк».

Ранее нидерландский портал AD.nl со ссылкой на источники сообщил, что полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес может перейти в «Спартак» до 25 февраля, когда в России закрывается трансферное окно. Между клубами существуют предварительные договорённости: они пришли к компромиссу по поводу стоимости игрока. Промес уже выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год.

Как писал NEWS.ru, испанская «Барселона» подаст в суд на газету El Mundo из-за слива контракта Лионеля Месси. По сведениям издания, нападающий получает более €138 млн в год, а по условиям четырёхлетнего контракта общая сумма его вознаграждения составит €555 млн. Отмечается, что сам футболист не удовлетворён обстановкой в клубе и может отказаться от дальнейшего сотрудничества с «Барселоной».