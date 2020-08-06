Футбол

Полузащитник Олег Иванов подписал новый контракт с «Ахматом»

15:54, 06 августа 2020
Фото: fc-akhmat.ru

Футбольный клуб «Ахмат» продлил контракт с 34-летним полузащитником Олегом Ивановым, сообщает пресс-служба грозненцев.

Олег Иванов подписал новый контракт с грозненцами, рассчитанный до конца сезона 2020/2021, — говорится в сообщении клуба.

За грозненский клуб игрок обороны выступает с 2012 года, сыграв около 230 игр в чемпионате и Кубке России.

Ранее 33-летний полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подтвердил информацию о том, что покидает клуб. По его словам, ему пришлось прокомментировать эту ситуацию, так как появилось много слухов о его работе. Сейчас Глушаков тренируется по своей программе. Кроме того, он ведёт переговоры с несколькими футбольными клубами.

Как писал NEWS.ru, главный тренер футбольного клуба «Монако» Роберт Морено уволен со своего поста. Причиной его отставки послужило несоответствие новой концепции клуба, которая появилась с приходом спортивного директора Пола Митчелла из группы Red Bull.

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