Полузащитник Олег Иванов подписал новый контракт с «Ахматом»

Ранее 33-летний полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подтвердил информацию о том, что покидает клуб. По его словам, ему пришлось прокомментировать эту ситуацию, так как появилось много слухов о его работе. Сейчас Глушаков тренируется по своей программе. Кроме того, он ведёт переговоры с несколькими футбольными клубами.
Как писал NEWS.ru, главный тренер футбольного клуба «Монако» Роберт Морено уволен со своего поста. Причиной его отставки послужило несоответствие новой концепции клуба, которая появилась с приходом спортивного директора Пола Митчелла из группы Red Bull.