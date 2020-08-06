Полузащитник Олег Иванов подписал новый контракт с «Ахматом»

https://static.news.ru/photo/fb7e8318-d7e4-11ea-bedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-akhmat.ru

Футбольный клуб «Ахмат» продлил контракт с 34-летним полузащитником Олегом Ивановым, сообщает пресс-служба грозненцев.

Олег Иванов подписал новый контракт с грозненцами, рассчитанный до конца сезона 2020/2021, — говорится в сообщении клуба.

За грозненский клуб игрок обороны выступает с 2012 года, сыграв около 230 игр в чемпионате и Кубке России.

ÐÐ»ÐµÐ³ ÐÐ²Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð» Ð½Ð¾Ð²ÑÐ¹ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ°ÐºÑ Ñ Ð³ÑÐ¾Ð·Ð½ÐµÐ½ÑÐ°Ð¼Ð¸, ÑÐ°ÑÑÑÐ¸ÑÐ°Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð´Ð¾ ÐºÐ¾Ð½ÑÐ° ÑÐµÐ·Ð¾Ð½Ð° 2020/21.

ÐÐ° Â«ÐÑ Ð¼Ð°ÑÂ» Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ·Ð°ÑÐ¸ÑÐ½Ð¸Ðº Ð²ÑÑÑÑÐ¿Ð°ÐµÑ Ñ 2012 Ð³Ð¾Ð´Ð°, ÑÑÐ³ÑÐ°Ð² Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 230 Ð¸Ð³Ñ Ð² ÑÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°ÑÐµ Ð¸ ÐÑÐ±ÐºÐµ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸. pic.twitter.com/k0O6pDxHJj — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 6, 2020

Ранее 33-летний полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подтвердил информацию о том, что покидает клуб. По его словам, ему пришлось прокомментировать эту ситуацию, так как появилось много слухов о его работе. Сейчас Глушаков тренируется по своей программе. Кроме того, он ведёт переговоры с несколькими футбольными клубами.

Как писал NEWS.ru, главный тренер футбольного клуба «Монако» Роберт Морено уволен со своего поста. Причиной его отставки послужило несоответствие новой концепции клуба, которая появилась с приходом спортивного директора Пола Митчелла из группы Red Bull.