Полузащитник Леон Мусаев перейдёт из «Зенита» в «Рубин»

https://static.news.ru/photo/3d4fa5ca-6196-11eb-9c8e-fa163e074e61_660.jpg Леон Мусаев Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Леон Мусаев перейдёт в казанский «Рубин».

Спортивный директор команды из столицы Татарстана Олег Яровинский подтвердил трансфер. 22-летний игрок присоединится к «Рубину», проходящему тренировочный сбор в Турции, 29 января. После этого клуб сделает официальное заявление о переходе.

Яровинский заявил, что казанцы заплатят за трансфер полузащитника €500 тысяч. Контракт игрока будет рассчитан на 5 лет. «Рубин» в ходе переговоров настаивал на полноценном соглашении и отказывался рассматривать вариант с арендой. «Зенит» смог оставить себе приоритетное право выкупа Мусаева.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провёл шесть матчей за «Зенит», результативными действиями Мусаев не отметился, передаёт «Спорт-Экспресс».

Как ранее сообщал NEWS.ru, полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия планирует перейти в европейский футбольный клуб. Спортсмен заявил, что не собирается надолго задерживаться в чемпионате России. По его словам, у него уже есть интересные предложения от европейских команд, по которым идут переговоры.