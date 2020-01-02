Бразильский полузащитник Фернандо вернётся в московский «Спартак» из «Бэйцзин Гуоань», где он играл на правах аренды.
Китайский клуб не стал выкупать футболиста за €9,6 млн, указанных в контракте в качестве отступных,
В составе «Бэйцзин Гуоань» бразилец сыграл в семи матчах и отметился одной голевой передачей.
Ранее NEWS.ru писал, что нападающий футбольного клуба «Спартак-2» 20-летний Александр Руденко на правах аренды вторую часть текущего сезона проведёт в московском «Торпедо».
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