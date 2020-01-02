Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографии своей новогодней ночи. На них он представлен в паре с любимой — красавицей Джорджиной Родригес.

С Новым годом, моя любовь! Пусть 2020 год для всех будет годом любви, здоровья, мира и успехов, — говорится в сообщении Роналду, которое он разместил под снимками на своей странице...