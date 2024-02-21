Полузащитник «Динамо» из-за стресса искал кабанов на улицах Израиля Игрок «Динамо» Лесовой удивился количеству диких кабанов в Израиле

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Временно выступающий за израильскую команду «Маккаби» полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой был шокирован количеством диких кабанов в городе Хайфа, о чем рассказал в интервью «Спорт-экспрессу». В какой-то момент на фоне стресса из-за перехода в иностранную команду и переезда в другу страну, по его признанию, они вместе с супругой нарочно отправились в город на поиск парнокопытных.

Здесь ты можешь идти по улице в центре города и встретить дикого кабана. Я читал об этом, думал, что бывает, наверное, но раз в год. И то увидит далеко не каждый. А на деле оказалось, что мы их встречали по два-три раза в неделю. Были с женой в шоке. Когда из-за проблем с переходом эмоции были на пределе, то, чтобы как-то отвлечься и разрядиться, даже специально поехали искать этих кабанов, — рассказал Лесовой.

О переходе Лесового в израильский клуб стало известно в начале февраля. В «Динамо» спортсмен пришел из тульского «Арсенала» в 2020 году. Футболисту 26 лет. За восемь матчей в чемпионате России он не отметился какими-либо значимыми результатами.

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