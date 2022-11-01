Назван футбольный «джентльмен года» Капитан московского «Динамо» Фомин получил футбольную премию «Джентльмен года»

Фото: Даниил Фомин/vk.com

Даниил Фомин

Капитан московского футбольного клуба «Динамо» полузащитник Даниил Фомин стал обладателем премии «Джентльмен года — 2022», которая вручается KP.RU с 1994 года, сообщает издание. В финальной тройке также оказались вратарь московского «Спартака» Александр Селихов и нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов.

Я знал, что «Комсомольская правда» ежегодно вручает такой приз. А когда услышал, что стал победителем, изучил список тех, кто его получал раньше. Что сказать, известные ребята. Приятно оказаться в такой компании. Но в любом случае все индивидуальные призы связаны и с командой. Если клуб успешно выступает, то и индивидуальные призы получают именно его игроки, — рассказал сам Фомин.

Награда вручается футболистам за поведение на поле, отношение к партнерам, болельщикам и журналистам. Также поводом для решения жюри может стать совершенный вне поля поступок или активная благотворительная деятельность. Главным призом премии традиционно станет дружеский шарж и черный смокинг, который вручат игроку на торжественной церемонии.

Фомин стал седьмым представителем «Динамо» в символическом «клубе джентльменов» имени легендарного футболиста Федора Черенкова. Среди лауреатов премии также были Андрей Тихонов, Алексей Смертин, Константин Зырянов, Дмитрий Хохлов, Игорь Акинфеев и многие другие звезды российского футбола.

В минувшем году звание футбольного «джентльмена года» по версии медиагруппы KP.RU получил защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия. Помимо него, на приз претендовали защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.